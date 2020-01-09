2020-01-09T10:05:19+03:00
Общество

В зоомагазине Волгограда торговали нелегальными лекарствами

Россельхознадзор оштрафовал ветеринаров за нарушения
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сегодня в Волгограде ветеринарных аптек не меньше, чем обыкновенных. Вот только не все владельцы этих торговых точек считают нужным следить за тем, что продают и как. Мол, лекарства для животных, не для людей же… А вот специалисты Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия так не думают. При проверке в Волгограде зоомагазина «Либриза», который принадлежит индивидуальному предпринимателю, они обнаружили в витрине лекарственные препараты для животных. Между тем, лицензия на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения у бизнесмена отсутствует.

На первый раз за допущенное нарушение волгоградский предприниматель отделался штрафом. Однако, его работа уже будет находиться под пристальным надзором инспекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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