2020-01-09T10:00:03+03:00
Происшествия

8 грабежей, 70 краж и 4 убийства: волгоградцы ударно «отметили» новогодние праздники

Полицейские отчитались о раскрытый преступлениях за каникулы
Екатерина МАЛИНИНА
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Всех преступников задержали.Всех преступников задержали.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Волгоградцы новогодние каникулы провели по-разному: кто-то не выходил из-за-стола, кто-то развлекался на катке, кто-то ходил по гостям. Но были и те, для кого эти каникулы превратились в кошмар. Полицейские отчитались о совершенных преступления за 8 дней нового года.

Произошло 4 убийства, следователям удалось раскрыть все. Также нашли всех преступников, которые сильно избили своих собутыльников, друзей и малознакомых людей. Большинство фигурантов уголовных дел на момент совершения незаконных действий были пьяными.

За эти дни совершили 8 грабежей, 70 краж. Полицейские активно боролись с наркодилерами, изымали незаконное оружие. Работы было много - у преступников выходных не бывает.

Несмотря на то, что машин на дорогах в эти дни было гораздо меньше, ДТП с тяжкими последствиями все равно много – 34. 52 человек получили ранения, 10 человек погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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