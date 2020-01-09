2020-01-09T09:16:10+03:00
Происшествия

Волгоградка устроила смертельную аварию на Красном

Женщина не справилась с управлением во время снегопада
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина умер в больнице от полученных травм. Фото: Алена КузьминаМужчина умер в больнице от полученных травм. Фото: Алена Кузьмина
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Снег для большинства водителей – совсем не радость, а одни проблемы. Особенно для неопытных водителей. В Краснооктябрьском районе в аварию попала 44-летняя волгоградка. Женщина ехала на «Тойоте Камри» по улице Менделеева в сторону улицы Землячки. Женщина не справилась с управлением, ее занесло на встречную полосу, где она на большой скорости столкнулась с «Рено Логан», которой управляла 38-летняя женщина. В результате лобового столкновения обе дамы попали в приемное отделение с серьезными травмами. 51-летнего пассажира «Камри» также доставили врачам на «скорой», но спасти его не удалось. Он скончался в больнице.

- Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Полицейские просят водителей быть внимательными на дорогах. Строго соблюдать правила дорожного движения, особенно в непогоду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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