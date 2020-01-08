Астраханские кардиологи подарили пациентам музыкальный клип «Жить»

8 Янв. 2020 2020-01-08T18:44:37+03:00

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Какой подарок самый ценный? Глупцы, кто подумал о драгоценностях и вообще о богатстве. Самое ценное - это жизнь, и именно такой подарок - от чистого сердца (причем в прямом смысле этого слова) сделали кардиологи из Астраханского федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. Накануне Нового года врачи и медсестры представили свою версию известной песни Игоря Матвиенко «Жить». Медики взяли мелодию, а вот слова песни написали сами.

«Как может уйти жизнь? Как может погаснуть свет? Как может опять болеть ребенок, которому пять лет?»

Строки, которые написали врачи попадают действительно в самое сердце и трогают до глубины души. За несколько недель, как клип астраханских кардиологов появился в интернете, его посмотрели уже десятки тысяч людей.

Песня "Жить" в исполнении астраханских кардиологов.Врачи и медицинские сестры Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии г. Астрахань представили свою версию песни "Жить" Игоря Матвиенко.

«До слез… Как будто пережила все заново. Спасибо вам за спасенную жизнь дочери», «Смотрела и плакала. Спасибо вам, за ваш профессионализм! За помощь моему сыночку!», «Спасибо и низкий вам поклон!», - комментируют видеоролик пациенты Центра и не только.

Что тут добавишь кроме - «Спасибо, что дарите жизнь!»

ИСТОЧНИК KP.RU