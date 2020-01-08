В 2020-м в Волгоградской области расчистят реку Арчеда

8 Янв. 2020 2020-01-08T15:37:52+03:00

Дно углубят, а по берегам вырубят сухостой и высадят молодые деревья и кустарники

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Эта новость особенно порадует жителей города Фролово Волгоградской области: в 2020 году планируют основательно расчистить реку Арчеда. Это малая речушка в период половодья приносит немало беды фроловчанам, на это они и пожаловались губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову. Поэтому Арчеду и внесли в план мероприятий по экологической реабилитации водных объектов нашей области, которые финансируются в рамках нацпроекта «Экология».

Определен участок, где будут проводится работы - протяженностью 7,4 километра, и проект реабилитации уже согласован с федеральным центром.

- На участке реки углубят дно, расчистят береговую линию, высадят 9 тысяч деревьев и 18 тысяч кустарников для укрепления склонов, - поясняют «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

А в облкомприроды добавляют: всего под обновление попали 27 гектаров территории. В итоге получится «сбалансированная экосистема с действующими механизмами самоочищения».

Отметим, что в 2020-м продолжатся работы по восстановлению ериков и озер Волго-Ахтубинской поймы. К нему добавится и проект по восстановлению малых рек региона, рассчитанный на несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU