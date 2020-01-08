Из Волгограда вновь пустят самолеты в Минеральные воды и Краснодар

8 Янв. 2020 2020-01-08T15:01:34+03:00

Полеты из Волгограда в Краснодар появятся в расписании уже с 12 января.

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В 2020 году из волгоградского аэропорта запускают сразу несколько новых направлений авиаперелетов. В их числе и полеты в Ставропольский край. В частности, вновь появится рейс Волгоград-минеральные воды.

Это далеко не новое направление для волгоградского аэропорта, а скорее, хорошо забытое старое. В 2015-м из Волгограда даже запускали в Минводы аэротакси на швейцарских турбовинтовых самолетах. А с 2018-го этот рейс обслуживает авиакомпания Utair, то приостанавливая, то вновь вохобновляя перелеты.

О том, что вскоре данные рейсы вновь появятся в расписании, сообщил на своей страничке в инстаграме губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Это направление попало в число субсидируемых - дотации на обслуживание данного рейса авиакомпания будет получать из краевого бюджета. Для пассажиров билет будет стоит около 4 тысяч рублей.

Благодаря субсидированию также возобновятся перелеты по направлениям: Минеральные Воды-Астрахань, Минводы-Сиферополь, Минводы-Махачкала, Минводы-Сочи, Ставрополь-Сочи и Минводы-Сургут.

А из Волгограда в 2020-м обещают запустить авиаперелеты в Краснодар. Прямой рейс появится в расписании уже с 12 января.

СПРАВКА "КП"

Астрахань — Волгоград 05:20 вт, сб — вылет из Астрахани 23:00 пн, пт — вылет из Волгограда

Астрахань — Казань 14:50 вт, чт, вс — вылет из Астрахани 17:50 вт, чт, вс — вылет из Казани

Астрахань — Сочи 22:50 вт, чт, вс — вылет из Астрахани 09:50 вт, чт; 10:50 вс — вылет из Сочи

Волгоград — Краснодар 23:30 пн, ср, сб — вылет из Волгограда 10:00 пн, ср, сб — вылет из Краснодара

ИСТОЧНИК KP.RU