2020-01-08T13:59:51+03:00
Общество

Терафим и Эрнеста: астраханцы выбирают детям необычные имена

В астраханском ЗАГСе назвали самые популярные имена прошлого года
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сегодня родители все чаще выбирают своим малышам редкие и уникальные имена.Сегодня родители все чаще выбирают своим малышам редкие и уникальные имена.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Как известно, мода существует не только на одежду и обувь, но и на имена. Если полвека назад во дворах жили сплошь Сашки и Наташки, то сегодня родители выбирают более оригинальные имена. Некоторые даже чересчур. Например, в Астраханской области были зарегистрированы мальчик по имени Бегойим, и девочки с труднопроизносимыми именами Зайнабпошша и Ойшапошша. В статус оригинальных имен, которыми нарекали астраханцы своих деток в 2019-м, также попали Одиссей, Миранда, Терафим и Эрнеста, а также Вадимир, Одиссей и Эдем. Такие данные опубликовал ЗАГС Астраханской области.

В числе популярных, как в принципе и в Волгограде, уже третий год подряд: у мальчиков - Артём, Александр, Максим, Егор и Иван, у девочек - Софья, Алиса, Ева, Виктория и Амина.

А вот такие имена, как Антон, Валентин, Димитрий, Игнатий, Ильшат, Тихон, Фархат и Хабиб попали в разряд редких. Были и у девочек довольно редкие имена: Александрия-Америка, Алианна, Асмаа, Далила, Данана, Зам-Зам, Зола, Миранда, Папу, Петра, Рефика, Славяна, Феодосия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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