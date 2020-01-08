2020-01-08T13:40:43+03:00
Общество

В Волгограде отреставрируют казачий театр и кварталы вокруг него

В 2020-м году обследуют историческое здание и продумают проект реконструкции территории
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Театр вот уже четверть века располагается в бывшем доме купца Шлыкова (царицынской эпохи). Фото с сайта казачьего театра.Театр вот уже четверть века располагается в бывшем доме купца Шлыкова (царицынской эпохи). Фото с сайта казачьего театра.
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В эти праздничные дни губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров решил посетить все значимые учреждения культуры в областном центре, которые явно нуждаются в полном обновлении. Заглянул в музей Машкова, в ТЮЗ, в планетарий - по каждому дал поручения и указания. А сегодня, 8 января, приехал в Волгоградский музыкально-драматический казачий театр. Опять же приехал не на спектакль, а посмотреть на состояние театра. И был удручен увиденным

- Худшего состояния из числа знаковых учреждений культуры Волгограда я не видел, - говорит глава региона. - Здесь просто ремонтом не обойтись. Масштаб бедствия нам понятен, теперь надо решить, что с этим делать. Ведь надо не только сохранить уникальное историческое здание театра, но важно и развивать улицу, на которой оно находится.

Напомним, казачий театр располагается в бывшем доме купца Шлыкова (здание 1862 года постройки). Здание неоднократно перестраивались, и сегодня находится просто в ужасном состоянии, соответственно требуются немалые средства, чтобы привести его в порядок. Пока в 2020 году проведут полное обследование всего здания (а не отдельных элементов, как до этого). После этого подготовят проект по реконструкции самого театра и прилегающих вокруг него кварталов, которые относятся к эпохе Царицына.

- Целесообразно было бы сразу предусмотреть пешеходную зону с выходом на новую набережную, - отметил губернатор.

Впрочем, пожелания жителей обещают учесть в первую очередь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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