В Астрахани свирепствует грипп: в больницах увеличили число коек

8 Янв. 2020 2020-01-08T11:41:42+03:00

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Если в Волгоградской области число заболевших ОРВИ и гриппом еще не перешагнуло эпидпороговый уровень, то в соседней Астрахани вирус в новом 2020 году уже свирепствует - болеют и взрослые, и дети. В Министерстве здравоохранения Астраханской области приняли решение развернуть 70 дополнительных коек для лечения взрослых и детей с неосложнённым течением ОРВИ и гриппа.

- Пациентов госпитализируют в специально оборудованные терапевтические стационары городских клинических больниц: № 2 имени братьев Губиных и №3 имени Кирова, а также в областную детскую клиническую больницу имени Силищевой. Такое решение принято минздравом на период осложнения эпидемиологической ситуации с распространением вирусных инфекций, - уточняют «КП-Волгоград» в астраханском министерстве. - Приём больных ведётся в круглосуточном режиме дежурными бригадами врачей и медсестёр. В лечебных учреждениях сформирован необходимый резерв лекарственных препаратов и дезинфекционных средств, а также обеспечиваются необходимые лечебно-диагностические процедуры.

В связи с всплеском числа простуженных, в астраханских поликлиниках также сформировали дополнительные врачебно-сестринские бригады для оказания медицинской помощи на приеме и на дому. Во всех лечебных учреждениях действует масочный режим, а людей с температурой обслуживают исключительно на дому.

- Если вы почувствовали первые симптомы ОРВИ или гриппа, то оставайтесь дома и вызовите врача. Он должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение. И по возможности ограничьте посещение массовых мероприятий, особенно в закрытых помещениях, - обращаются к астраханцам в региональном минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU