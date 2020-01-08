Волгоградец заплатил 54 тысячи за «липовый» интим
Говорят, любовь и сила влечения часто затмевают разум. И, судя, по историям, с которыми стакиваются волгоградские полицейские, - это чистая правда. Иначе как можно объяснить поступок мужчины, который отдал незнакомцам более полусотни тысяч рублей в порыве страсти?
Именно такая история приключилась с 30-летним волгоградцем. Живет этот мужчина в Красноармейском районе Волгограда. Длинные выходные дни натолкнули его на мысль - «А не воспользоваться ли интимными услугами профессионалок?». Зашел в интернет, нашел нужное объявление и позвонил по указанному телефону. И таких ласковых слов ему нашептали, что он, как одурманенный, перевел на банковский счет незнакомки 54 тысячи рублей. И стал ждать продолжения «интимного приключения». Но у мошенников другие планы. Никаких услуг волгоградец не дождался. Оставшись без денег и без любви, он пошел в полицию.
В отделении мужчина признался, что попался на удочку аферистов.
- В настоящее время ведется розыск преступников, - говорят «КП-Волгоград» в региональной полиции. И еще раз обращаются к волгоградцам: «Граждане, будьте предельно внимательны при общении с незнакомыми людьми, не позволяйте мошенникам себя обмануть!».
ИСТОЧНИК KP.RU