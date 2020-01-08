Ай-да кататься: на Бобрах под Волгоградом заработала снежная горка

8 Янв. 2020 2020-01-08T10:26:43+03:00

Кто еще не покатался на тюбинге в этом году? Самое время. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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Такой радости от первого снега, как в этом году, волгоградцы не испытывали, наверно давно. Ну, еще бы - Волгоград накрыло белым покрывалом только к Рождеству - 7 января 2020-го. И люди потянулись в парки с санками и ледянками. Но у парк-клуба Бобры есть для вас предложение получше - здесь вновь заработала снежная горка.

Да-да, та самая снежная горка, на которой можно прокатиться на тюбинге или на сноуборде, или даже на лыжах. Все это можно арендовать прям здесь. И не беда, если вы очень хотите, но еще не умеете стоять на «снежной доске», вас готовы научить профессиональные инструкторы.

Прокат тюбинга: 1 час - 200 рублей,

если арендовать на день - 800 рублей,

билет в парк-клуб - 200 рублей,

билет на горку со своим тюбингом - 250 рублей.

Напомним, что горнолыжный курорт «Бобры» находится сразу за мостом через Волгу вниз по течению. Добраться туда можно не только на собственном автомобиле, но и на маршрутке №174.

ИСТОЧНИК KP.RU