За сутки на волгоградских дорогах под колеса попали трое детей

8 Янв. 2020 2020-01-08T10:05:12+03:00

На Рождество в больницу угодили подростки в возрасте 14 и 17 лет, а также 12-летний мальчишка

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Снег, мокрый асфальт, местами гололед - все это спровоцировало рост числа ДТП на волгоградских дорогах. А школьные каникулы и радость от первого снега добавили и число пострадавших под колесами детей. Только за минувшие сутки на больничную койку после ДТП попали пятеро детей, в том числе три малолетних пешехода. Двоих сбили в городе Михайловка Волгоградской области.

19-летний водитель на «пятнашке» так разогнался по улице Обороны, что не успел затормозить перед парочкой, которая решила перебежать дорогу в неположенном месте. В результате 14-летний юноша и 17-летняя девушка с травмами госпитализированы в больницу.

А в Камышине под колесами оказался 12-летний мальчишка. Причем он как раз переходил улицу Некрасова по «зебре», но 20-летний водитель на «Ладе Гранта» не снизил скорость перед пешеходным переходом и не смог вовремя остановиться.

- Школьника с травмами доставили в больницу, - сообщают «КП-Волгоград» в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU