2020-01-08T09:43:32+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в лобовом столкновении легковушек погибла 90-летняя бабушка

В больнице с травмами шесть человек, в том числе двое детей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Долгожданный снег принес воллгоградцам не только радость, но, к сожалению, и огромное число аварий на дорогах. Похоже, водители забыли об аккуратности на заснеженных трассах. Только за минувшие сутки в Волгоградской области зафиксировано 8 ДТП, в которых 1 человек погиб, еще 16 получили травмы различной степени тяжести. Смертельная авария произошла в Калачевском районе 7 января примерно в 19.15.

Случилось это на 89-м километре автодороги «Волгоград - Каменск Шахтинский». 38-летний водитель на «ВАЗ-21053» ехал со стороны города Суровикино в сторону Калача-на-Дону, решился на обгон, но не рассчитал расстояние до встречного авто. Его «пятерка» влетела в «ВАЗ-21144», за рулем которого был 34-летний, буквально лоб в лоб. Удар был такой силы, что машины смяло в «гармошки».

- 90-летняя женщина, которая в момент аварии находилась в «четырнадцатой», скончалась на месте от полученных травм. В больницу с травмами увезли обоих водителей, а также двух детей - 7 и 9 лет, которые были в «ВАЗ-2114» и 56-летнюю женщину из этой же машины. Пострадала и 37-летняя пассажирка «ВАЗ 21053», - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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