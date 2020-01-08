Осторожно гололед: ГИБДД призывает волгоградцев быть аккуратнее на дорогах

8 Янв. 2020 2020-01-08T09:26:35+03:00

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К Рождеству Волгоград наконец-то засыпало снегом. Первым не только в этом году, но и за всю уже минувшую зиму. Засыпал вроде и несильно, но на волгоградских дорогах уже спровоцировал массу пробок и аварий. Сотрудники ГИБДД Волгограда едва справляются с наплывом сообщений об авариях, в связи с чем обращаются к водителям с просьбой - соблюдать скоростной режим, уступать дорогу пешеходам, быть внимательными на внутриквартальных дорогах.

- Наибольшая вероятность возникновения гололёда существует на мостах и путепроводах, а также в местах торможения транспортных средств - перед перекрестками и пешеходными переходами, - напоминают волгоградцам сотрудники регионального Гллавка. И призывают строго держать дистанцию, не совершать маневров обгона, не допускать резкого торможения и превышения скорости.

- Пешеходы, в свою очередь, должны быть максимально внимательны при переходе проезжей части - в связи со скользким покрытием тротуаров и пешеходных переходов, есть риск падения на проезжую часть, - акцентируют внимание волгоградцев в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU