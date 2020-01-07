В Волгограде 19-летний лихач устроил аварию с пострадавшей

7 Янв. 2020 2020-01-07T17:12:53+03:00

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За минувшие сутки в Волгоградской области произошло пять аварий, в который пять человек получили серьезные травмы и один погиб. Одно из ДТП спровоцировал 19-летний молодой водитель «Шкоды Фелиции». Около девяти часов вечера иномарка ехала по улице Хорошева со стороны Рионской в сторону проспекта Жукова. Парень нарушил правила дорожного движения и протаранил «Ладу Гранту».

От удара пассажирка отечественной легковушки получила травмы. Приехавшие на место врачи госпитализировали женщину в ближайшую больницу и оказали необходимую помощь, а инспекторы ГИБДД установили причины аварии.

- Напротив дома № 149Б по Хорошева при повороте налево молодой водитель не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 47-летнего водителя. В результате ДТП 55-летняя пассажирка автомобиля «Лада» с травмами доставлена в медучреждение, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU