Полсотни дорожных машин посыпают волгоградские дороги реагентами

7 Янв. 2020 2020-01-07T15:47:40+03:00

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Вместе со снегом, который порадовал горожан 7 января, на дорогах Волгограда появилась дорожная спецтехника. Правда, чистить особо нечего – осадки выпадают и сразу же тают из-за нулевой температуры. Но сейчас стоит задача обработать поверхность магистралей противогололедными реагентами. Ночью обещают до -5º, а это значит, что вода замерзнет и начнется гололед.

- На обработку улично-дорожной сети Волгограда вышли специализированные машины муниципальных предприятий «Северное» и «ДСЭР Советского района». В настоящее время во всех районах города работает 55 единиц спецтехники, в том числе 36 комбинированных дорожных машин, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

Дорожные службы готовы к сильному снегопаду и в случае чего к ночной работе. Готова и спецтехника к вывозу снежных масс, если зима, наконец, решит обрушиться на город-герой обильными осадками. Водителям напоминают, что безопасность превыше всего. Не стоит нарушать скоростной режим, ездить на летней резине, оставлять транспорт на обочинах и мешать уборке снега.

ИСТОЧНИК KP.RU