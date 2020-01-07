В 24 селах Волгоградской области появился интернет
Теперь жители даже самых отдаленных хуторов и сел Волгоградской области могут пользоваться высокоскоростным интернетом. В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 24 населенных пунктах построили объекты связи, позволяющие пользоваться всемирной паутиной. Изначально список поселений был короче, девять из них добавили позже.
- В общей сложности в 2019 году в рамках подписанного соглашения между администрацией региона и компанией Тele2 порядка 200 единиц оборудования модернизированы до стандарта высокоскоростного интернета, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.
Напомним, активное развитие цифровой инфраструктуры в области началось в 2014 году благодаря губернатору Андрею Бочарову. Это касается АПК, объектов промышленности, здравоохранения, образования, культуры, где современные технологии жизненно необходимы.
ИСТОЧНИК KP.RU