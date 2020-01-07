2020-01-07T12:38:00+03:00
Общество

Огненное шоу: волгоградцев приглашают на фестиваль «Рождественское пламя»

Наладиться зрелищем горожане смогут в пойме реки Царица в пять часов вечера
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба городской администрации.Фото: пресс-служба городской администрации.
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7 января в Волгограде проходят массовые рождественские гулянья. Праздник отмечают во всех районах города-героя, но самое зрелищное шоу, по традиции, состоится в центре. Горожан приглашают в пойму реки Царица к главной новогодней елке на фестиваль «Рождественское пламя». Именно здесь в пять часов вечера начнется грандиозное представление – огненное, световое и лазерное. Проведет его профессиональная команда пиротехников.

- Гостей трехчасового светового праздника ждут выступления титулованных команд пиротехников, в том числе шоу-группы «Огни Каспия» из Астрахани, союза творческих людей «Беркана» из Ростова-на-Дону и других. Артисты имеют богатый опыт в создании пиротехнических и светодиодных шоу, огненных инсталляций, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

Гостям фестиваля обещают незабываемое зрелище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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