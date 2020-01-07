2020-01-07T12:06:30+03:00
Происшествия

Были долги: в Волгограде разведчик покончил с собой в военном городке

Его тело нашли в заброшенной части общежития спустя несколько дней после суицида
Светлана ГАВРИЛОВА
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Сотрудники военного следственного управления устанавливают обстоятельства суицида на территории военной части в Волгограде. Как стало известно «КП-Волгоград» из личного источника, тело младшего сержанта, который служил по контракту в разведке, нашли накануне, 6 января. Самоубийство произошло раньше, как минимум с начала недели контрактник не выходил на связь.

Скорее всего, причиной суицида стала ссора с женой и долги. По крайней мере, так он написал в предсмертной записке. Известно, что контрактник хорошо проходил психотесты и был дисциплинирован на работе, ни с кем не имел конфликтов, но продолжать службу не планировал и не продлил контракт, который вот-вот заканчивался. В день его возможной смерти не пришел на службу, но панику тогда никто не забил. Его тело обнаружили в заброшенной части военного здания, сам же он проживал в общежитии.

Проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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