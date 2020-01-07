В ночь на Рождество в Астрахани заживо сгорел мужчина

7 Янв. 2020 2020-01-07T11:20:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшей ночью в одном из домов в Астрахани заживо сгорел мужчина. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в следственных органах региона. ЧП случилось в ночь на Рождество – 7 января в 4 часа 27 минут. На улицу 3 Воскресенскую в Советском районе каспийской столицы примчались спасатели. 12 человек на 4 машинах тушили горевшую одноэтажную постройку чуть меньше часа. Площадь пожара охватила 50 квадратных метров, сообщили в областном ГУ МЧС. Из пылающего жилища удалось вывести два человека. Один остался внутри.

- После локализации пожара обнаружено тело хозяина домовладения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Уже известно, что ЧП произошло из-за неисправного электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU