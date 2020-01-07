Под Волгоградом в ДТП с грузовиком погибла автоледи

7 Янв. 2020 2020-01-07T09:31:06+03:00

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Страшная авария унесла жизнь 30-летней автоледи из Волгоградской области в ночь на 7 января. Около десяти часов вечера женщина за рулем «Дэу Матиз» мчалась по трассе «Михайловка-Серафимович-Суровикино» со стороны Суровикино в сторону Серафимовича. Столкновение с грузовиком «Кенворт Т2000» произошло на 175-ом километре. Легковушку буквально смяло. Очевидцы поспешили вызвать полицию и врачей. Приехавшие медики оперативно госпитализировали пострадавшую в медучреждение, а инспекторы установили причины аварии.

- Женщина не выдержала боковой интервал и совершила лобовое столкновение с грузовым автомобилем под управлением 37-летнего жителя Нижегородской области. В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу» от полученных травм скончалась в больнице, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU