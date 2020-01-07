2020-01-07T08:50:58+03:00
Общество

В Волгограде прошли рождественские службы

Губернатор Андрей Бочаров посетил церковь Всех Святых
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба областной администрации.Фото: пресс-служба областной администрации.
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Православные всей страны встретили Рождество Христово в храмах за богослужением. Тысячи жителей Волгограда и Волгоградской области не стали исключением: всю ночь на 7 января волгоградцы посещали праздничные рождественские службы. Губернатор региона Андрей Бочаров побывал в самом главном храме - Всех Святых, где настоятель отец Георгий провел молебен перед Рождеством. Собрались здесь и первые лица - руководитель аппарата губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин, глава администрации Волгограда Виталий Лихачев.

По традиции Андрей Иванович использует любой визит с максимальной пользой. Вот и на этот раз не удержался от обязанностей и заглянул на место реконструкции памятника-ансамбля на Мамаевом кургане. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, губернатор проинспектировал ход работ и дал распоряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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