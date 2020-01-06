Военные Волгограда почтили память погибших на Северном Кавказе однополчан

6 Янв. 2020 2020-01-06T15:04:34+03:00

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6 января у Памятника погибшим воинам, который был открыт в 1996 году, минутой молчания почтили память воинов 20 гвардейской мотострелковой дивизии, которые пали в ходе контртеррористических операций на территории Северного Кавказа во время первой чеченской кампании. Сегодня более 200 мотострелков, в их числе рота почетного караула и ветераны Волгоградской области, возложили венки под марши военного оркестра.

Напомним, после военной операции более вернувшиеся бойцы удостоились наград. Более трех тысяч военных из мотострелкового соединения ЮВО получили медали «За отвагу», «Суворова» и «Жукова».

- 1070 военнослужащих награждены орденом Мужества, 110 – орденом за заслуги перед Отечеством с мечами и 13 военнослужащих удостоены высшей награды Герой Российской Федерации, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU