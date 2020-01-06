Увеличат площадь: музей Машкова в Волгограде станет больше

6 Янв. 2020 2020-01-06T14:26:06+03:00

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Музей ИЗО имени Ильи Машкова знаком каждому, кто хоть чуточку любит искусство. В Волгограде он самый большой: в нем находится 11 тысяч произведений отечественного и зарубежного искусства. Например, шедевры Эрмитажа – Дали, Мунка и Врубеля, переданные на хранение. Назревший вопрос расширения площадей музея поднял губернатор Андрей Бочаров, посетивший выставочный зал 6 января.

- В этом году исполняется 60 лет музею Машкова, он по-настоящему является национальным достоянием нашей страны. Мы примем решение по его дальнейшему развитию, размещению фондов, по увеличению выставочных площадей, - сказал глава Волгоградской области.

В ближайшее время эксперты обсудят варианты, как и где лучше разместить новые фондохранилища и каким именно образом увеличить площадь. Сейчас музей Машкова – современное культурное пространство, отвечающее всем требованиям. Насладиться искусством приезжают не только горожане, но и жители других областей.

ИСТОЧНИК KP.RU