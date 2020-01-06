Для волгоградцев служба занятости работает в режиме онлайн

6 Янв. 2020 2020-01-06T12:55:27+03:00

За три года за услугами обратилось 335 тысяч безработных

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Проблема трудоустройства в Волгоградской области последние три года решается с помощью интерактивного портала облкомтруда. За это время работу онлайн искали и нашли 335 тысяч жителей региона, причем почти половину статистики сделали в 2019 году, что говорит о состоятельности интернет-ресурса и его популярности.

Любой, кто ищет работу, может зайти на портал и ознакомиться с банком вакансий, создать резюме и многие другие услуги.

- Популярность цифрового сервиса растет не только среди ищущих вакансии, но и среди работодателей, которые создали на портале уже 17,7 тысячи личных кабинетов. В 2019 году им оказано 6,6 тысячи услуг в подборе необходимых сотрудников, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Работа в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» продолжится и в 2020 году. Обещают, что портал станет функциональней и эффективней.

ИСТОЧНИК KP.RU