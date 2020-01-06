2020-01-06T11:37:40+03:00
Общество

В перинатальном центре Волгограда в 2020 году родилось более полусотни малышей

Только 5 января на свет появилось 16 здоровых мальчиков и девочек
Юлия Данильченко
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Настоящее счастье в Перинатальном центре №2 в 2020 году обрели более пятидесяти семей из Волгоградской области: в стенах роддома с 1 по 5 января на свет появилось 26 здоровых мальчиков и 25 прекрасных девочек. О радостной статистике отчитались сотрудники ВОКПЦ №2 в социальных сетях.

Самым «плодородным» в этом году оказалось пятое число января: родилось 16 детей, большая часть их которых – девочки. 1 января в мире стало больше на 3 мальчика и 4 девочки. 2 января родилось по пять малышей разного пола. 3 января в шести семьях появились сыночки, в двух – дочки, а 4 числа также родилось 6 мальчишек и 4 очаровательные малышки.

- С 27 декабря по 2 января из АФО и АОО Перинатального центра Волгограда выписаны 75 мам и 76 малышей, среди них одна двойня, - рассказали «КП-Волгоград» в перинатальном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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