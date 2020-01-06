Ожидается снег: волгоградцы встретят Рождество по-зимнему

6 Янв. 2020 2020-01-06T10:22:18+03:00

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Кажется, в этом году волгоградцы больше всего мечтали не о долгожданных январских каникулах, а о снеге, без которого праздники совсем не праздники. В новогоднюю ночь обошлись без сугробов, которые дарят по-настоящему волшебное настроение, а вот в ночь на Рождество синоптики обещают, что Волгоград накроет белое покрывало.

Примерно к четырем часам утра 7 января начнется снегопад, сообщили «КП-Волгоград» синоптики Gismeteo. Температура в эти сутки опустится ниже нуля на два градуса, днем будет варьироваться в районе нуля. К обеду осадки прекратятся, а вот уже после четырех вечера вновь возобновятся. Ветра не будет. Кто ждал зимних пейзажей – одевайтесь теплее и гулять. Учитывая температуру, радость может продлиться недолго.

Кстати, на дорогах, особенно областных, стоит быть максимально внимательными – возможен гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU