В центре Волгограда из «Европы Сити Молл» эвакуировали людей

6 Янв. 2020 2020-01-06T09:17:59+03:00

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Вечер 5 января посетители торгово-развлекательного комплекса «Европа Сити Молл» в Центральном районе Волгограда запомнят надолго: около семи часов люди, сидевшие в кино, кафе и просто гулявшие по магазинам услышали сигнал пожарной тревоги. Как только сработала кнопка, волгоградцы бросились к выходу. Отдых был полностью испорчен, так как посетителям пришлось экстренно одеться, покинуть здание и на холоде ждать, запустят ли их обратно.

В это время на место прибыли экстренные службы и проверили здание. Опасности, к счастью, не было. Как рассказали «КП-Волгоград» сотрудники ТРК «Европа Сити Молл», эвакуация вместе с проверкой заняла примерно полчаса. После этого волгоградцы смогли вернуться в кинозалы и продолжить покупки. Пока неизвестно, почему сработала пожарная тревога. Информация о причинах ЧП уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU