В Урюпинске иномарка протаранила газопровод и ЛЭП

6 Янв. 2020 2020-01-06T11:23:43+03:00

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Авария произошла в воскресенье, 5 января, в Урюпинском районе Волгоградской области. По дороге от районного центра в хутор Петровский «Фольксваген Туарег» протаранил газопровод и линию электропередач. Очевидцы, ехавшие мимо, вызвали «скорую» и инспекторов ГИБДД около девяти часов вечера. Приехавшие на место происшествия медики осмотрели 31-летнего водителя и решили госпитализировать его в больницу - от удара от получил серьезные травмы

Сотрудники полиции осмотрели проезжую часть и установили обстоятельства дорожной аварии.

- 31-летний водитель, двигаясь по улице Речная в хутор Петровский со стороны Урюпинска, на пересечении с улицей Пушкина не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU