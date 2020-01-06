2020-01-06T08:16:18+03:00
Политика

Под Волгоградом отметили 75-летие десантно-штурмовой бригады ВДВ

Торжественный митинг состоялся в Камышине
Юлия Данильченко
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Накануне, 5 января, на территории гвардейского соединения в городе Камышин состоялся торжественный митинг в честь 75-летней годовщины со дня образования легендарной 56-ой отдельной десантно-штурмовой казачьей бригады ВДВ. Последние двадцать лет «крылатая пехота» дислоцируется в Волгоградской области. За десятилетия ее бойцы проявили храбрость во время Великой Отечественной войны, в Афганистане и Северном Кавказе.

В память о погибших присутствующие возложили венки к памятнику Маргелова – генералу армии и основателя ВДВ в Советском Союзе.

- Иерей воинского храма Пророка Божия Илии отслужил праздничный молебен и благословил гвардейцев десантников на ратный подвиг. Поздравить десантников сегодня пришли ветераны Воздушно-десантных войск, представители общественных организаций, казаки и юные маргеловцы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

А 25 января в Камышине поздравят ветеранов ВДВ и воинов-десантников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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