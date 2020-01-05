Митрополит Феодор совершит Рождественские богослужения в трех храмах

5 Янв. 2020 2020-01-05T20:07:07+03:00

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Для многих волгоградцев главный праздник не Новый год, а Рождество. Верующие держат пост, ждут этих священных для православных дней. В ночь с 6 на 7 января во всех храмах пройдут торжественные богослужения. А в трех литургию проведет сам митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Это будет первое Рождество для волгоградцев с новым владыкой.

6 января в храме преподобного Сергия Радонежского Божественная литургия начнется в 9 утра. Всенощное бдение в Казанском соборе он начнет в 17-00, а в полночь там же митрополит проведет Божественную Литургию в честь Рождества. Желающих на ней присутствовать будет много.

8 января в 7-00 в праздник Собора Пресвятой Богородицы владыка отслужит раннюю Божественную литургию в Свято-Духовом монастыре. А в 11-00 в ЦКЗ состоится Архиерейская елка.

Полное расписание богослужений владыки Феодора можно посмотреть на сайте Волгоградской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU