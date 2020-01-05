2020-01-05T15:00:51+03:00
Общество

За год в аэропорту Волгограда четыре раза экстренно сажали самолеты из-за больных пассажиров

Роспотребнадзор подвел итоги санитарно-карантинного контроля
Екатерина МАЛИНИНА
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"Скорая помощь" на земле потребовалась 4 пассажирам."Скорая помощь" на земле потребовалась 4 пассажирам.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Мы привыкли, что в аэропорту работают диспетчеры и пилоты. Но это целая система. Ведь важно не только перевезти пассажира из точки А в точку Б, но и сделать это безопасно для всех. Поэтому в воздушной гавани работает служба безопасности, линейная полиция и служба санитарно-карантинного контроля. Чтобы никакая заразная болезнь не попала на территорию Волгоградской области и не получила здесь распространения.

Роспотребнадзор, который курирует эту службу, отчитался о ее работе за год. По данным ведомства, самолеты экстренно садились из-за плохого самочувствия пассажира в аэропорту Волгограда четыре раза. Но ни один из пациентов не нес опасность окружающим. За год на пасадочной полосе приземлялись судна из 17 стран мира: Турции, ОАЭ, Туниса, Греции, Кипра, Финляндии, Франции, Англии, Австрии, Германии, Швейцарии, Литвы, Латвии, Польши, Грузии, Узбекистана, Ирака.

Сотрудники досмотрели 594 самолета. Дистанционную термометрию прошли 56290 пассажиров и членов экипажей. Не было ни одного пассажира с подозрением на опасную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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