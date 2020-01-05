В первый день нового года во время застолья убили астраханца

5 Янв. 2020 2020-01-05T13:07:22+03:00

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В Астрахани возбудили уголовное делов отношении мужчины, подозреваемого в убийстве. Произошло преступление 1 января в поселке Поляна Приволжского района.

Как выяснили следователи, компания друзей собралась у одного из приятелей. Хотелось продолжения банкета. Выпивка и салаты остались с новогоднего стола. Но алкоголя оказалось гораздо больше. Вскоре мужчины были уже сильно пьяными. Разговоры переросли в ссору, которая закончилась очень быстро: 37-летний астраханец схватился за нож и ударил в спину своему бывшему товарищу. Удар был очень сильным и как раз в область сердца.

Жертва погибла на месте. Приехавшие «медики» констатировали смерть мужчины. Полицейские и следственная группа приехали после вызова медиков.

- Убийцу задержали. Ему предстоит ответить за тяжкое преступление, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

Всего с 31 декабря по 1 января в Астраханской области произошло два убийства и еще одного человека избили так сильно, что он погиб от полученных ран в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU