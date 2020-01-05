Волгоградским школьникам предлагают написать сочинение про память о Великой Отечественной войне

5 Янв. 2020 2020-01-05T11:26:07+03:00

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В этом году вся наша страна отмечает 75-летние Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия и события, приуроченные к этой дате, начались задолго до мая. В январе по всей стране школьникам предлагают поучаствовать в конкурсе сочинений «Без срока давности». Ученикам с 5 по 11 классы нужно написать творческую работу посвященную сохранению памяти о тех страшных и важных для страны событий. Это может быть рассказ про волонтерскую работу или историю родного хутора или воспоминания о близком человеке, который был свидетелем тех событий. Итоги муниципального этапа подведут до 20 января, региональный пройдет с 21 по 31 января. Самое интересное и искреннее сочинение отправят в Москву на всероссийский отбор.

- Восемь победителей получат право поехать на Парад Победы 9 Мая на Красную площадь в Москву, - сообщили "КП-Волгоград" в администрации Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU