Вместо лисы попал в друга: волгоградец получил дробью в висок

5 Янв. 2020 2020-01-05T11:05:29+03:00

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Кто-то в новогодние праздники сидит у телевизора, кто-то ходит по кафе, а кто-то отправляется на охоту. Правда, мужское развлечение порой заканчивается совсем не так, как планируют охотники. В Михайловскую ЦРБ привезли 33-летнего мужчину. У него в виске было инородное тело – дробь из ружья. Хирурги сделали операцию – волгоградец жив и идет на поправку. Медики сообщили о пациенте в полицию.

Следователи выяснили обстоятельства ЧП. В этот день двое друзей были на охоте в Новоаннинском районе. Выследили лису. Но зверь оказался хитрее, а товарищ пострадавшего не очень метким стрелком. Он попал вместо животного в дерево. Дробь срикошетила и попала мужчине в висок. Лиса убежала подальше от преследователей.

Волгоградец доставил друга в больницу. Сейчас полиция продолжает расследование. Предстоит также выяснить, была ли у охотников лицензия и разрешение на оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU