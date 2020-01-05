На пожаре под Волгоградом погибли двое мужчин

5 Янв. 2020 2020-01-05T10:31:10+03:00

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Дом в хуторе Колобродов Фроловского района загорелся в половине восьмого утра. Дым из небольшого саманнного дома заметили соседи. Они и набрали «01». Пожарные были на месте через 10 минут. К этому моменту огонь уже полностью охватил здание. Тушили огонь 16 человек на семи машинах. Важно было не допустить распространение пламени на соседние строения.

На пепелище нашли тела двух мужчин. Их личности предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов. А пожарной лаборатории необходимо будет в ближайшее время определить причину ЧП. Была ли это неисправная проводка, непотушенная сигарета или поджог. Инспекторы не исключают любой из этих вариантов.

МЧС по Волгоградской области просит всех волгоградцев соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Не оставлять без присмотра включенные электроприборы, следить за состоянием проводки в доме, не курить в помещениях.

ИСТОЧНИК KP.RU