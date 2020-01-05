Волгоградец влетел на «десятке» под КамАЗ

5 Янв. 2020 2020-01-05T10:00:12+03:00

Водителя с травмами увезли в больницу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Его с травмами доставили в больницу

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Авария на трассе Москва-Волгоград произошла ближе к 8 часам вечера 4 января. 44-летний мужчина на «десятке» ехал по Фроловскому району. Перед ним ехал КамАЗ. Грузовик снизил скорость, а водитель легковушки вовремя не сумел среагировать. Он нажал на тормоз, но машина все равно полетела под громадину.

Тяжелые травмы получил водитель ВАЗ 21103. Его на «скорой» доставили во Фроловскую ЦРБ. Водитель большегруза не пострадал.

Еще одна авария в области случилась в Жирновском районе. 40-летний волгоградец на «Хендае» мчался по дороге от Жирновска в сторону села Кленовка. Мужчина не справился с управлением, съехал на правую обочину и съехал в кювет. Там он врезался в дерево.

- Водитель получил серьезные травмы. Его доставили на «скорой» в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU