2020-01-05T09:31:30+03:00
Происшествия

В Волгограде в двух авариях пострадали шесть человек

Оба ДТП произошли при левом повороте
Екатерина МАЛИНИНА
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В ДТП в центре пострадали три человека.В ДТП в центре пострадали три человека.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Авария в Центральном районе произошла в половине шестого вечера 4 января. Женщина за рулем «Рено» поворачивала на зеленый с проспекта Ленина на улицу Глазкова. Волгоградка врезалась в ВАЗ 21115, за рулем которого был пенсионер. Его машина ехала прямо. В лобовом столкновении пострадали трое: водитель и 13-летний подросток из русского авто и 31-летняя пассажирка из иномарки. На место очевидцы вызвали «скорую» и полицию. Медики отвезли трех пострадавших в больницу с различными травмами. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ДТП.

Авария произошла при повороте налево. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария произошла при повороте налево.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Еще одна крупная авария в городе случилась в Краснооктябрьском районе. 48-летний мужчина на «Ниссане» мчался по улице Лермонтова в сторону 39-й Гвардейской Дивизии. При повороте налево он не уступил дорогу «Шевроле» за рулем которого была 27-летняя девушка. Дама ехала на свой «зеленый».

- В результате оба водителя и 17-летняя пассажирка «Ниссана» попали в больницу с травмами, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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