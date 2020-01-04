Двое мужчин погибли на пожаре в Волгограде

4 Янв. 2020 2020-01-04T21:18:49+03:00

Сейчас на месте ЧП работают эксперты. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

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Частный дом загорелся вечером в эту субботу, 4 января 2020, в Ворошиловском районе Волгограда на улице Просвещения. Дым, валящий из дома, заметили соседи, они и вызвали пожарных. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили, что дом размером 3,5х8 метра уже полыхает по всей площади. Ликвидировали горение через несколько минут. К сожалению, спасти находившихся внутри жилого здания людей не удалось. Дом выгорел полностью. На пепелище пожарные обнаружили тела двоих погибших мужчин. Одному из них было 43 года, второму – 48 лет.

Дом выгорел полностью.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

- Сообщение на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 16.39. Пожарные расчеты ликвидировали горение в 17.03. Причина пожара устанавливается, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» официальный представитель главного управления МЧС России по региону Дмитрий Уланов.

В сгоревшем доме находились два человека. Спасти их не удалось.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Сейчас на месте пожара работают эксперты и следователи, которым предстоит выяснить по какой причине возник пожар, а также почему мужчины не смогли выбраться из дома.

МЧС призывает волгоградцев не забывать о пожарной безопасности в праздничные дни. Если увидели огонь - немедленно набирайте с мобильного номер "101".

ИСТОЧНИК KP.RU