Волгоградский губернатор заглянул в сельский бассейн и на каток

4 Янв. 2020 2020-01-04T14:50:20+03:00

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Волгоградцы отмечают уже четвертый день новогодних каникул. А губернатор Андрей Бочаров провел этот день в Старополтавском районе области. Первым делом глава региона прошелся по новым точкам, построенным и обновленным на средства нацпроектов. Заглянул в недавно открытый сельский бассейн, в обновленный в прошлом году Дом культуры и на каток, где играет местная хоккейная команда. Вместе с местными чиновниками обсудили дальнейшее развитие инфраструктуры и здравоохранения, а также реализацию программы «Чистая вода».

Бассейн в Старой Полтавке – первый, который построили в наше время на селе. Открыли его в прошлом году. Воду очищают без хлора, при помощи ионов серебра и меди. Каждый час здесь может плавать до 25 человек. Школьники занимаются бесплатно, остальные – за деньги по вечерам. После переобучения тренеров в бассейне откроют новые секции, рассказали «КП-Волгоград» в обладминистрации. Это не единственный новый спортобъект. В 2019 году в райцентре также открыли площадку ГТО. А еще для культурной жизни обновили ДК. Помимо ремонта здания заменили кинооборудование. Первые фильмы в 2D и 3D формате местные жители посмотрели в конце декабря.

В 2020 году восемь районов области получат деньги на обновление своих ДК, остальным выделят средства на приобретение семи автоклубов и оснащение 22 домов культуры. Из спортивных объектов в планах строительство ФОКов в Волгограде, Краснослободске и Среднеахтубинском районе, футбольное поле появится в Николаевском и манеж - в Дубовском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU