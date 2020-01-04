Волгоградцу грозит 2 года тюрьмы за двух убитых косуль

4 Янв. 2020 2020-01-04T14:01:26+03:00

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Почти в полночь 3 января инспекторы ДПС заметили «ВАЗ-2121», который выезжал из леса на дорогу от Новоаннинска к хутору Краснокоротковский. Во время проверки документов водитель и пассажир заметно нервничали. Полицейские решили осмотреть машину. И не зря. В багажнике «Нивы» они обнаружили двух застреленных косуль. Там же лежала «мурка» - гладкоствольное ружье марки МР-153. Но разрешения на охоту у владельца не оказалось. Если его вину докажут, 24-летнему волгоградцу грозит до двух лет тюрьмы за двух убитых животных.

Однако полицейским владелец ружья заявил, что вовсе не занимался незаконной охотой. Просто они с товарищем случайно сбили животных, а потом ему пришлось пристрелить косуль, чтобы те не мучились.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, сейчас полицейские проводят проверку и все необходимые экспертизы, по итогам которых они примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU