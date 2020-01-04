2020-01-04T11:35:53+03:00
Общество

У 1,8 тысячи немощных волгоградцев есть «Персональный помощник»

Волгоградская область в числе пилотных регионов, где внедряют систему долговременного ухода
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пожилые люди и инвалиды зачастую не могут самостоятельно решить даже элементарные бытовые проблемы. На подмогу им теперь приходит «Персональный помощник». В 2019 году более 1,8 тысячи волгоградцев воспользовались этой возможностью.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областной администрации, технология «Персональный помощник» - это часть программы долговременного ухода. Наш регион присоединился к пилотному проекту с 2018 года. Сейчас в 19 муниципалитетах помощь людям старшего поколения оказывают сотрудники 37 государственных и восьми некоммерческих организаций.

Соцработники приходят домой пять раз в неделю, готовят еду, при необходимости кормят, помогают следить за чистотой и гигиеной, а также помогают получить медицинскую, психологическую и юридическую помощь. К концу 2020 года этот подход должен работать уже на всей территории области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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