В Волгограде закрывают гипермаркет «Карусель»

4 Янв. 2020 2020-01-04T10:47:35+03:00

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В начале 2020 года полки гипермаркета «Карусель», расположенного в ТРЦ «Европа Сити Молл» в центре Волгограда, почти опустели. Товары распродают. Вскоре магазин закроют. Но живущим поблизости волгоградцам не стоит беспокоиться, без продуктов они не останутся. На месте «Карусели» после ремонта откроется супермаркет «Перекресток». Такое решение принял ритейлер.

Как пояснили «КП-Волгоград» в X5 Retail Group, которой принадлежат обе торговые сети, компания приняла решение о трансформации сети гипермаркетов «Карусель». 20 гипермаркетов, которые арендуют площади, закроют в течение ближайших двух лет - до 2022 года. 34 гипермаркета в течение 2020 года трансформируются в магазины торговой сети «Перекресток». Останутся работать всего 37 «Каруселей» по всей стране. Объясняют это тем, что форматы «магазин у дома» и супермаркет больше востребованы покупателями.

Напомним, первый супермаркет «Перекресток» в Волгоградской области открылся в марте 2017 года в Волжском. Спустя год первый «Перекресток» в Волгограде покупатели буквально брали штурмом. Сейчас пять магазинов сети работает в Волгограде и два в Волжском.

ИСТОЧНИК KP.RU