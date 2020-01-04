Три волгоградца попали в больницу после застолья

4 Янв. 2020 2020-01-04T09:55:03+03:00

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Новый год - время для встреч с родными и друзьями, бесконечных праздников и застолий. Спиртное льется рекой. И далеко не все умеют вовремя остановиться. За прошедшие сутки 3 января после бурных застолий на больничных койках оказались три человека. Полицейские Волгограда возбудили три уголовных дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Утром 3 января в больницу в Советском районе привезли 35-летнего волгоградца с многочисленными травмами. Как оказалось, во время совместного распития спиртного приятель избил его еще 1 января. Но все это время пострадавший продолжал заливать боль алкоголем, пока ему не стало совсем плохо. Подозреваемый в этом преступлении - ранее судимый 19-летний волгоградец.

А поселке Гумрак Дзержинского района во время застолья 53-летний гость избил 39-летнюю женщину, она получила тяжелую травму головы. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, у задержанного также уже имелась судимость.

Тяжелой травмой головы завершилась встреча для одного из двух товарищей, которые вместе выпивали на улице Тракторостроителей в Тракторозаводском районе. Слово за слово – возникла ссора и 35-летний волгоградцец ударил 36-летнего приятеля кирпичом по голове.

ИСТОЧНИК KP.RU