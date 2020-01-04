Двое пострадали в ДТП с микроавтобусом и иномаркой в Волгограде

4 Янв. 2020 2020-01-04T08:49:30+03:00

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Авария с двумя пострадавшими случилась около шести часов вечера 3 января 2020 в Краснооктябрьском районе Волгограда. Дети, которые на зимних каникулах отдыхали в лагере, ехали развлекаться в батутный центр. Но на пересечении улиц 39-й Гвардейской и Репина в их микроавтобус «Пежо Боксер» влетел миниатюрный «Дэу Матиз». Передние части обеих машин сильно пострадали. В больнице оказались двое детей и женщина - водитель иномарки.

По предварительным данным, 30-летняя водитель за рулем «Дэу Матиз» ехала вниз по улице 39-й Гвардейской. На перекрестке с улицей Репина дама решила повернуть налево в сторону проспекта Металлургов. Но при этом женщина не предоставила преимущество поднимавшейся по 39-й Гвардейской маршрутке.

«Дэу Матиз» буквально смяло от удара.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, на больничной койке оказались женщина – водитель иномарки, а также 12-летний пассажир микроавтобуса. Еще одного ребенка после осмотра медики отпустили ночевать домой.

ИСТОЧНИК KP.RU