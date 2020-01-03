2020-01-03T12:31:33+03:00
Общество

В 2020 году газ проведут в семь поселков Волгоградской области

В прошлом году в регионе газифицировали также семь хуторов и станиц
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Новые котельные на газу отапливают школы и больницы. Фото: АВОНовые котельные на газу отапливают школы и больницы. Фото: АВО
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В ближайшие пять лет в Волгоградской области планируют газифицировать 57 сел и хуторов. В прошлом году получили возможность отапливать дома и школы, а также готовить на голубом топливе около двух тысяч жителей семи сел, хуторов и станиц региона. В планах на 2020 год – газификации еще семи населенных пунктов. Газ появится в домах восьми тысяч волгоградцев.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете ЖКХ и ТЭК, в 2020 году в Волгоградской области приступят к строительству семи внутрипоселковых газопроводов.

Напомним, на сегодняшний день уровень газификации Волгоградской области составляет 86,5% -это на 17 процентов больше, чем в среднем по стране. Развивается в регионе и газозаправочная сеть. В 2019 году в области построили три автомобильных газонаполнительных компрессорных станции в Волгограде, Волжском и Михайловке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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