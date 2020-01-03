Женщина-водитель устроила ДТП под Волгоградом

3 Янв. 2020 2020-01-03T08:59:54+03:00

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После новогодних праздников и возлияний многие водители не спешат садиться за руль. Так что и машин, и аварий на дорогах Волгоградской области во второй день 2020 года было меньше. Единственное серьезное ДТП с пострадавшими случилось около половины восьмого вечера 2 января на ростовской трассе в Городищенском районе. Дорогу не поделили женщины-водители. По предварительным данным, 30-летняя автоледи за рулем Opel Insignia ехала в сторону Волгограда. Дама пошла на обгон, но завершить маневр не успела. Иномарка по касательной столкнулась с движущейся навстречу «четырнадцатой», за рулем которой была 19-летняя девушка. Удар был сильным. «ВАЗ-2114» вылетела в кювет и опрокинулась. В больнице оказались двое.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, травмы получили находившиеся в «четырнадцатой» девушка-водитель и ее 22-летний пассажир.

Всего же на дорогах Волгоградской области за прошедшие сутки гаишники зафиксировали 624 нарушения ПДД и задержали 22 нетрезвых водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU