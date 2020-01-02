В Волгограде пассажиры автобуса избили водителя

2 Янв. 2020 2020-01-02T18:16:50+03:00

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На второй день праздника волгоградцы настолько устали от алкогольных возлияний, что уже перестали контролировать свои действия. Сегодня, 2 января, волгоградцы стали свидетелями неприятной сцены в автобусе: пассажиры накинулись на водителя 79-го автобуса не только с матами, но и с кулаками. Это произошло на конечной остановке «поселок Мачтозавод» в Красноармейском районе.

- Двое пассажиров начали вести себя неподобающе: громко и нецензурно выражались, пытались применить физическую силу к водителю в ходе движения, мешая управлению общественным транспортом. После остановки автобуса на конечной, один из двух пассажиров продолжил конфликтовать с водителем. Вновь применил физическую силу, однако водитель сумел дать отпор, - прокомментировал «Комсомолке» перевозчик – «Волгоградский автобусный парк».

К счастью, из-за этого не произошел срыв графика, и все волгоградцы дождались автобус вовремя. Пока же руководство автобусного парка выясняет, кто зачинщик драки. Пока заявление в правоохранительные органы не подавали.

ИСТОЧНИК KP.RU