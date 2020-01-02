2020-01-02T16:49:31+03:00
Происшествия

В Волгограде четырехлетнему малышу разорвало руку хлопушкой

Ребенка с травмами привезли в больницу родители
Екатерина СИМОХИНА
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По традиции россияне массово закупают пиротехнику на Новый год, но не все умеют с ней обращаться.По традиции россияне массово закупают пиротехнику на Новый год, но не все умеют с ней обращаться.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В новогоднюю ночь неприятное происшествие произошло в молодой семье жителей Кировского района Волгограда. Сразу после боя курантов по традиции в ход пошли бенгальские огни и хлопушки. Взорвать пиротехнику захотел и 4-летний сын, которому тоже разрешили вместе со взрослыми встречать Новый год. То ли изделие оказалось бракованным, то ли малыш не умел с ним обращаться, но хлопушка взорвалась прямо в руке ребенка, разорвав крошечную ладошку. Родители пытались обработать раны средствами из домашней аптечки, но позже поняли, что у мальчика не работают пальцы – оказались повреждены мышцы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, из Кировского района малыша доставили в в больницу №7. Чувствует он себя хорошо, жить будет, и шевелить пальчиками тоже – врачам удалось сохранить пальцы и подвижность руки.

Всего же 31 декабря в неотложку поступило 994 вызова от жителей Волгограда. 436 раз звонили в скорую волжане. Несмотря на праздники, врачи доехали до всех – без помощи не остался никто. Часть обратившихся встретили новый год в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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