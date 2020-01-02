В Волгограде четырехлетнему малышу разорвало руку хлопушкой
В новогоднюю ночь неприятное происшествие произошло в молодой семье жителей Кировского района Волгограда. Сразу после боя курантов по традиции в ход пошли бенгальские огни и хлопушки. Взорвать пиротехнику захотел и 4-летний сын, которому тоже разрешили вместе со взрослыми встречать Новый год. То ли изделие оказалось бракованным, то ли малыш не умел с ним обращаться, но хлопушка взорвалась прямо в руке ребенка, разорвав крошечную ладошку. Родители пытались обработать раны средствами из домашней аптечки, но позже поняли, что у мальчика не работают пальцы – оказались повреждены мышцы.
Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, из Кировского района малыша доставили в в больницу №7. Чувствует он себя хорошо, жить будет, и шевелить пальчиками тоже – врачам удалось сохранить пальцы и подвижность руки.
Всего же 31 декабря в неотложку поступило 994 вызова от жителей Волгограда. 436 раз звонили в скорую волжане. Несмотря на праздники, врачи доехали до всех – без помощи не остался никто. Часть обратившихся встретили новый год в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU