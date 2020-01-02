2020-01-02T13:57:21+03:00
Общество

Андрей Бочаров поблагодарил сотрудников Чапурниковского поста за защиту жителей от «элементов»

Именно здесь круглые сутки досматривают поток машин, в том числе, с Кавказа
Екатерина СИМОХИНА
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Фото: администрация области.Фото: администрация области.
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После предновогодних терактов 2013 года волгоградцы до сих с долей тревоги ждут новогодние праздники. А силовики с повышенной бдительностью в эти дни следят за тем, чтобы никто не испортил нам праздник. Особая ответственность на сотрудниках ДПС, которые несут службу на Чапурниковском посту в Светлоярском районе. Через них проходит весь поток транспорта со стороны Кавказа. Как охраняют наши южные ворота области, 2 января проверил губернатор Андрей Бочаров. Заодно поздравил сотрудников с Новым годом и поблагодарил за то, что Новый год мы встретили спокойно.

- Пост выполняет очень важную, очень серьезную задачу по защите жителей Волгоградской области и всей России от элементов, которые не хотят жить по закону. И выполняет эту задачу очень грамотно, профессионально и с высочайшим уровнем корректности по отношению к людям, которые проходят здесь осмотр, - сказал губернатор.

Вместе с начальниками Главка и регионального управления ФСБ Андрей Бочаров посмотрел, как проходит служба на посту и в достойных ли условиях работают сотрудники ДПС. Ведь здесь они проводят 24 часа в сутки, какая бы ни была погода, и не взирая на праздничные выходные у большинства людей. Полицейским,росгвардейцам и сотрудникам ФСБ вручили благодарности за работу и защиту жителей, в том числе антитеррористическую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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